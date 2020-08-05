Лось забрел на конфетную фабрику Порошенко и попал на видео

Дикий лось разгуливал по Киеву и случайно забрел на территорию конфетной фабрики, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Соответствующие кадры опубликовал телеканал ТСН в YouTube.

На записи видно, что испуганный зверь боится города. Однако на территория предприятия экс-главы государства животное зашло очень спокойно. В настоящее время о месте нахождения лося неизвестно.

Фабрика Roshen — один из крупнейших активов Порошенко, которые он обязан был продать после избрания президентом в 2014 году, однако так и не сделал этого, ограничившись передачей в доверительное управление. В настоящее время компания владеет пятью фабриками на Украине и в Венгрии.