Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через суд

Суд в Киеве зарегистрировал иск с требованием признать незаконной приватизацию кондитерской фабрики им. Карла Маркса корпорацией Roshen, которую основал пятый президент Украины Петр Порошенко. Заявление в суд подал глава социалистической партии Украины Илья Кива. Обращение политика опубликовано на сайте издания «Корреспондент.net».

Главный социалист Украины отмечает, что фабрика была не просто незаконно национализирована, а украдена, но теперь должна быть возвращена народу. По словам Кивы, заявление было подано им после поражения Порошенко на президентских выборах потому, что «до этого момента суды контролировались его администрацией, этот процесс в принципе был невозможен».

Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. По итогам обработки 99.98 процентов протоколов, Петр Порошенко терпит поражение, набирая лишь 24,45 процентов голосов. За его оппонента Владимира Зеленского проголосовали 73,23 процента избирателей.

Тема бизнеса Порошенко активно затрагивалась Зеленским в ходе избирательной кампании. 19 апреля на дебатах он спросил действующего президента, правда ли, что конфеты Roshen «есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР», обвинил его в том, что продукцию Roshen можно купить в России, а также спросил, как Порошенко приватизировал фабрику им. Карла Маркса, если с 1998 года он был «депутатом или каким-то чиновником».

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Президент Украины Петр Порошенко основал кондитерскую корпорацию Roshen в 1996 году. В состав компании входят подразделения на Украине, в Литве, Казахстане, Китае и Венгрии. В конце 1990-х частью этой корпорации стала старейшая киевская кондитерская фабрика им. Карла Маркса. В конце декабря 2018 года стало известно, что Порошенко получил свыше 20 миллионов долларов дивидендов от деятельности кондитерской компании Roshen.

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