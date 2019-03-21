В Киеве подожгли третий за неделю магазин Roshen

В Киеве неизвестные подожгли третий за неделю магазин Roshen. Об этом сообщает агентство УНН.

Сигнал о возгорании на проспекте Юрия Гагарина поступил вечером 20 марта. К приезду пожарных огонь был уже потушен. Пострадавших нет.

Свидетели утверждают, что видели неизвестных, которые бросили в витрину бутылку с зажигательной смесью.

18 марта сообщалось, что неизвестный бросил в разгар рабочего дня взрыв-пакет с неизвестной смесью в витрину торговой точки Roshen на Крещатике. За день до этого неизвестные облили горючей жидкостью и подожгли еще один магазин Roshen на Оболонском проспекте.

Президент Украины Петр Порошенко основал кондитерскую корпорацию Roshen в 1996 году. В состав компании входят подразделения на Украине, в Литве, Казахстане, Китае и Венгрии. В конце декабря 2018 года стало известно, что Порошенко получил свыше 20 миллионов долларов дивидендов от деятельности кондитерской компании Roshen.

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