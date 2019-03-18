В Киеве за сутки сожгли два магазина Roshen. Об этом сообщает Strana.ua в понедельник, 18 марта.

Днем в понедельник неизвестный бросил взрыв-пакет с неизвестной смесью в витрину торговой точки на Крещатике. Сотрудники магазина не пострадали. Поджигатель был задержан, им оказался 53-летний житель Киева. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером 17 марта неизвестные облили горючей жидкостью и подожгли еще один магазин Roshen на Оболонском проспекте. Злоумышленников не удалось поймать. Ведется расследование по статье об умышленном повреждении чужого имущества.

В конце декабря 2018 года сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко получил свыше 20 миллионов долларов дивидендов от деятельности кондитерской компании Roshen. Средства ему перечисляет швейцарская Rothschild Trust, которая на условиях траста владеет долей украинского лидера в предприятии.

В последние месяцы против Порошенко регулярно выступают радикалы. Так, 16 марта сторонники националистической организации «Национальный корпус» забросали администрацию президента плюшевыми свиньями во время акции против коррупции. 12 марта националисты попытались сорвать его митинг в Житомире, как ранее они сделали в Черкассах, при этом глава «Нацкорпуса» пригрозил продолжать такие акции. 9 марта в Черкассах были избиты охранявшие главу государства полицейские.

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