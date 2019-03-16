Администрацию Порошенко забросали плюшевыми свинками

Сторонники националистической организации «Национальный корпус» забросали администрацию президента Украины Петра Порошенко плюшевыми свиньями в ходе акции против коррупции. Видео с митинга в субботу, 16 марта, публикует «Страна.ua» на своем канале в YouTube.

Как видно на кадрах, в стоящих в оцеплении у здания администрации украинского лидера полицейских летят десятки игрушечных свиней. Также в ролике можно увидеть, как митингующие запускают свинок при помощи гигантской рогатки, которую они установили посреди улицы.

По данным МВД Украины, всего в акции приняли участие около 2 тысяч человек, передает ТАСС. При этом глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий заявил о порядка 10 тысячах митингующих, отмечает агентство. Колонна протестующих прошла от площади Независимости к зданию правительства Украины, а затем свернула на улицу Институтская, где расположены Национальный банк Украины и администрация президента. Там им преградили путь сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что поводом для проведения акции стали сообщения о масштабных хищениях и коррупции в украинской оборонно-промышленной сфере.

В конце февраля проект Bihus.info опубликовал расследование о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий Украины. Согласно обнародованной журналистами информации, в схеме участвовал замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, который имеет давние деловые отношения с главой государства, и его сын Игорь — ранее они носили фамилию Свинарчук.

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