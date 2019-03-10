Украинские радикалы избили десятки охранявших Порошенко полицейских

В результате столкновения с активистами движения «Национальный корпус» в Черкассах, которые пытались прорваться к президенту Украины Петру Порошенко, пострадали 22 сотрудника полиции. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

19 полицейских госпитализированы, у некоторых рассечено лицо. Пострадал также начальник черкасской полиции Валерий Лютый.

Инцидент произошел 9 марта. Около 30 участников «Нацкорпуса» хотели попасть на сцену, где выступал Порошенко. Они «провоцировали на драку рядовых граждан», нападали на полицейских, распыляли газ, жгли файеры и пытались заблокировать кортеж главы государства, утверждают в Национальной полиции.

Ведомство подчеркивает, что полицейским удалось оттеснить активистов и «обеспечить необходимые меры безопасности в отношении президента Украины». Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов.

9 марта участники «Нацкорпуса» устроили в центре Киева, возле Администрации президента, акцию «День гнева», требуя наказать причастных к хищениям в «Укроборонпроме», сообщает «Украинская правда». В ходе столкновений пострадали трое полицейских. Затем активисты отправились в Черкассы и пытались прорваться к Порошенко, когда он выступал возле Дворца дружбы народов.

В феврале украинские журналисты выпустили расследование о том, как приближенные Порошенко через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские запчасти или запчасти из местных военных частей по завышенным в несколько раз ценам.

31 марта состоятся выборы президента Украины. Порошенко баллотируется на второй срок.

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