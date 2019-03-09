Националисты устроили беспорядки на митинге Порошенко и заставили его сбежать

Члены организации «Национальный корпус» устроили беспорядки на выступлении действующего президента Украины Петра Порошенко в Черкассах. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Националисты требовали, чтобы глава государства ответил на вопросы о хищениях в оборонной промышленности Украины. Активисты выкрикивали: «Стой на сцене и отвечай на наши вопросы!», «Президент от нас не убежит!». После этого Порошенко покинул мероприятие в сопровождении охраны.

Протестующие попытались заблокировать президентский кортеж. Они зажгли файеры и начали распылять газ. В ходе столкновений с полицией пострадало 10 сотрудников правоохранительных органов, в том числе начальник областного управления национальной полиции Валерий Лютый.

2 марта украинские националисты провели марш на Майдане Незалежности и потребовали посадить Порошенко в тюрьму. Также активисты призывали арестовать замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря, ранее носивших фамилию Свинарчук, из-за расследования о хищениях в оборонной сфере.

В конце февраля проект Bihus.info опубликовал расследование о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий Украины. Согласно обнародованной журналистами информации, в схеме участвовал Гладковский, который имеет давние деловые отношения с главой государства, и его сын Игорь.

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