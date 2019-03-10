На форме украинских военных появится череп и надпись «Украина или смерть»

Три боевых бригады сухопутных войск Украины получат новые нашивки на форму. Об этом сообщил главнокомандующий вооруженных сил страны Виктор Муженко в Facebook.

72-я механизированная бригада имени Черных Запорожцев будет носить красно-черные нашивки, на которых изображен череп и надпись «Украина или смерть». Еще две бригады получат шевроны с лозунгами ​Dei Gratia («Божиею милостью») и Simul Ad Victoriam («Вместе к победе»).

Муженко отметил, что изменения приурочены к 205-летию со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко.

Осенью 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который устанавливает националистские приветствия «Слава Украине!» и «Героям слава!» в качестве основных в армии. Документ был одобрен парламентом страны.

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