Армия России перешла в наступление близ Красноармейска. Для отражения атаки ВСУ задействовали женщин. Что известно о ходе боев?

Пушилин заявил о боях с ВСУ в окрестностях Красноармейска

Российские военные ведут боевые действия уже в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом в субботу, 29 марта, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«[Бои идут] в окрестностях непосредственно Красноармейска, там уже в направлении [поселка] Котлино», — сообщил глава республики РИА Новости.

Данная территория считается одним из важнейших узлов обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Через это направление снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, благодаря ему киевские силы могут удерживать под контролем северо-запад республики.

Также Пушилин отметил, что при этом ВСУ пытаются контратаковать на данном направлении, как и на подступах к Дзержинску. Взятие агломерации под контроль позволит российским войскам выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление в Запорожской области.

Фото: Ukrainian Amed Forces / Reuters

ВСУ задействовали женщин-штурмовиков в боях в ДНР

Ранее глава региона Денис Пушилин сообщил, что украинское командование задействовало женщин в качестве штурмовиков на ряде направлений в ДНР.

«Разный по составу контингент со стороны вооруженных формирований Украины перебрасывается, включая женщин», — указал он. По словам Пушилина, российские военные находят на поле боя тела женщин. Глава региона добавил, что такие факты фиксируются на красноармейском и дзержинском направлениях.

На Украине заявили об активном наступлении ВС России на нескольких направлениях

28 марта украинский аналитический ресурс Deep State также констатировал, что Вооруженные силы (ВС) России активно наступают на купянском, лиманском, торецком, времевском и курском направлениях.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Последние три дня количество штурмовых действий противника превышает 200 раз в сутки. Это самая высокая трехдневная интенсивность в году», — говорилось в публикации.

Уточнялось, что в Красноармейске интенсивность атак приближается к уровню второй половины января 2025 года, когда было потеряно в семь раз больше территорий, чем за весь март, на этом направлении.

Пушилин сообщил о продвижении армии России в лесополосах ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что подразделения Вооруженных сил России активно продвигаются в лесополосах на территории ДНР.

«Если предыдущие недели были охарактеризованы освобожденными населенными пунктами, селами, поселками, то сейчас мы увидели активное продвижение наших подразделений лесополосами», — рассказал Пушилин.

По его словам, ВС России улучшают позиции, чтобы продолжить свое продвижение и планомерно осуществить замысел военного командования.

Кроме того, по словам чиновника, подразделения армии РФ более активно продвигаются на краснолиманском направлении, в то время как украинские вооруженные силы продолжают попытки контратаковать на дзержинском и красноармейском участках фронта.

Российские войска начали вытеснять ВСУ из Часова Яра

Также 28 марта Пушилин заявил, что российские войска выбивают ВСУ из Часова Яра, в городе идут ожесточенные бои. По словам главы региона, это одна из самых горячих точек на всей линии боевого соприкосновения. Он добавил, что «улица за улицей, дом за домом противник выбивается, но это пока что еще процесс».

Пушилин также сообщил, что ВСУ сконцентрированы в черте города и у них есть возможность перебрасывать резервы и занимать высотные здания.