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12:11, 28 марта 2025Бывший СССР

Российские войска начали вытеснять ВСУ из Часова Яра

Пушилин: Российские войска выбивают ВСУ из Часова Яра, идут ожесточенные бои
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска выбивают Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Часова Яра, в городе идут ожесточенные бои. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, это одна из самых горячих точек на всей линии боевого соприкосновения. Он добавил, что «улица за улицей, дом за домом противник выбивается, но это пока что еще процесс». Пушилин также сообщил, что ВСУ сконцентрированы в черте города и у них есть возможность перебрасывать резервы и занимать высотные здания.

Ранее элитных дроноводов ВСУ перебросили под Часов Яр. Формирование было переведено на этот участок фронта из Курской области.

До этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил об улучшении позиций армии России в Часовом Яре. «Наши войска в основном вели позиционные бои и выравнивали одновременно линию боевого соприкосновения. Могу сказать, что серьезно подравняли мы линию, то есть сейчас северная и южная части практически сравнялась», — сказал он.

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