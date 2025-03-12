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10:50, 12 марта 2025Бывший СССР

Элитных дроноводов ВСУ перебросили под Часов Яр

Кимаковский: Элитных дроноводов ВСУ перебросили под Часов Яр в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) новое элитное подразделение операторов дронов. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«В район Часова Яра противник перебросил новое элитное подразделение БПЛА», — сказал он, добавив, что формирование было переведено на этот участок фронта из Курской области.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России улучшили свои позиции в Часовом Яре, выровняв линию боевого соприкосновения на севере и юге города.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил о переброске резервов ВСУ под Часов Яр. По его словам, у противника пока есть возможности для таких маневров, однако это не останавливает продвижение Российской армии на данном участке фронта.

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