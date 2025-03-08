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03:42, 8 марта 2025Бывший СССР

В ЛНР сообщили об улучшении позиций Армии России в Часовом Яре

Марочко: ВС России выровняли линию соприкосновения на севере и юге Часова Яра
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России улучшили свои позиции в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР), выровняв линию боевого соприкосновения на севере и юге города. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Наши войска в основном вели позиционные бои и выравнивали одновременно линию боевого соприкосновения. Могу сказать, что серьезно подравняли мы линию, то есть сейчас северная и южная части практически сравнялась», — сообщил Марочко.

2 марта стало известно о переброске резервов Вооруженных сил Украины под Часов Яр. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что у украинских войск пока возможности для таких маневров есть, но продвижения армии России на данном участке передовой это не останавливает.

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