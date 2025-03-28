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17:00, 28 марта 2025Бывший СССР

На Украине заявили об активном наступлении ВС России на нескольких направлениях

Deep State: ВС РФ наступают на купянском, времеевском и курском направлениях
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России активно наступают на купянском, лиманском, торецком, времеевском и курском направлениях. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс Deep State в Telegram.

«Последние три дня количество штурмовых действий противника превышает 200 раз в сутки. Это самая высокая трехдневная интенсивность в году», — говорится в публикации.

Уточняется, что в Покровске (Красноармейск) интенсивность атак приближается к уровню второй половины января 2025 года, когда было потеряно в семь раз больше территорий, чем за весь март на этом направлении.

Ранее Deep State сообщал о продвижении ВС России в районе города Лиман в Донецкой народной республике. Авторы украинского аналитического проекта вместе с тем признали успехи российских военных у населенного пункта Ивановка на правом берегу реки Жеребец.

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