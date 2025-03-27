Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:02, 27 марта 2025Бывший СССР

На Украине заявили об активном продвижении российских военных на одном из направлений

Deep State: ВС России продвинулись в Тернах и у Ямполовки в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Российские военные продвинулись в районе города Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический ресурс Deep State в Telegram.

«[Армия России] активно оказывает давление на Ямполовку, имела продвижение в Тернах и фактически почти полностью [взяла под контроль] населенный пункт», — говорится в публикации.

Авторы украинского аналитического проекта вместе с тем признали успехи Вооруженных сил (ВС) России у населенного пункта Ивановка на правом берегу реки Жеребец. Также ресурс отметил усиление давления российских подразделений на Екатериновку.

Ранее на Украине пожаловались на высокую активность российских войск в Сумской области. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

    Обсудить
    Последние новости

    Макрон анонсировал отправку военных на Украину

    Названо число воюющих на стороне Украины иностранных наемников

    Прокуратура запросила срок для Депардье

    В Нью-Йорке задумали запретить Tesla

    Капризов вернулся к тренировкам на льду после операции

    В России упала максимальная ставка по вкладам

    Пожилой мужчина застрял в пустыне из-за дождей и провел там пять дней

    Россиянам раскрыли способ сэкономить на путешествиях и не разочароваться

    Зеленский высказал опасения нового наступления России

    Медведев допустил лишение паспорта и высылку из России одной категории граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше