На Украине заявили об активном продвижении российских военных на одном из направлений

Deep State: ВС России продвинулись в Тернах и у Ямполовки в ДНР

Российские военные продвинулись в районе города Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический ресурс Deep State в Telegram.

«[Армия России] активно оказывает давление на Ямполовку, имела продвижение в Тернах и фактически почти полностью [взяла под контроль] населенный пункт», — говорится в публикации.

Авторы украинского аналитического проекта вместе с тем признали успехи Вооруженных сил (ВС) России у населенного пункта Ивановка на правом берегу реки Жеребец. Также ресурс отметил усиление давления российских подразделений на Екатериновку.

Ранее на Украине пожаловались на высокую активность российских войск в Сумской области. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.