Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:18, 26 марта 2025Бывший СССР

На Украине пожаловались на высокую активность российских войск в Сумской области

В ГПС Украины сообщили о высокой активности ВС России в Сумской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Армия России наращивает силы в Сумской области. На высокую активность Вооруженных сил (ВС) РФ пожаловался спикер Государственной пограничной службы (ГПС) Украины Андрей Демченко, передает Telegram-канал «Общественное Сумы».

Представитель ГПСУ сообщил, что в последнее время российские войска прорывались на территорию Сумской области с юга. По его словам, на данном направлении также выросло число беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВС России.

Ранее стали известны подробности о наступлении российских подразделений в Сумской области. Сообщалось, что бои идут в районе населенных пунктов Басовка и Журавки.

24 марта военный блогер Юрий Подоляка рассказал об успехах ВС России в Сумской области. Он связал продвижение российских войск с давлением на противника в районе пограничного пункта пропуска «Суджа».

    Обсудить
    Последние новости

    Основатель агрохолдинга «Русагро» задержан

    ЖКХ в России призвали модернизировать

    Проклова захотела сыграть с Ефремовым после его УДО

    В России предложили чипировать домашних питомцев в обязательном порядке

    В офисах агрохолдинга «Русагро» начались обыски

    Названа настоящая причина ярости Трампа на своего советника

    Посол по особым поручениям МИД прокомментировал гибель военкора Первого канала

    Сербия понадеялась на помощь ФСБ в разрешении скандала с подавлением протестов

    Россияне заметили «таинственные спирали» в небе

    Названы особенности «ядерного кошмара» США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше