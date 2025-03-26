На Украине пожаловались на высокую активность российских войск в Сумской области

В ГПС Украины сообщили о высокой активности ВС России в Сумской области

Армия России наращивает силы в Сумской области. На высокую активность Вооруженных сил (ВС) РФ пожаловался спикер Государственной пограничной службы (ГПС) Украины Андрей Демченко, передает Telegram-канал «Общественное Сумы».

Представитель ГПСУ сообщил, что в последнее время российские войска прорывались на территорию Сумской области с юга. По его словам, на данном направлении также выросло число беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВС России.

Ранее стали известны подробности о наступлении российских подразделений в Сумской области. Сообщалось, что бои идут в районе населенных пунктов Басовка и Журавки.

24 марта военный блогер Юрий Подоляка рассказал об успехах ВС России в Сумской области. Он связал продвижение российских войск с давлением на противника в районе пограничного пункта пропуска «Суджа».