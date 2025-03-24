Военблогер рассказал об успехах армии России в Сумской области

Подоляка: ВС России продвигаются в районе Басовки и Владимировки на Сумщине

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) продвигаются в Сумской области в районе населенных пунктов Басовка и Владимировка. Об этом рассказал военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Вчера наши части двигались и в районе Басовки (и закончили практически ее освобождение)», — написал военблогер, связав успехи ВС России с давлением на украинские подразделения в районе пограничного пункта пропуска «Суджа».

Помимо этого, Подоляка предположил, что удар в районе Владимировки связан с далеко идущим планом командования армии России, связанным не только с откатом ВСУ к государственной границе в Курской области.

Ранее Подоляка показал первую пораженную оптоволоконным дроном машину ВСУ. Он рассказал, что по дороге в Суджу со стороны Большого Солдатского можно увидеть сожженный в августе 2024 года австралийский бронетранспортер Bushmaster.