Военблогер показал первую пораженную оптоволоконным дроном машину ВСУ

Подоляка показал первую пораженную оптоволоконным дроном машину ВСУ

Военный блогер Юрий Подоляка показал первую пораженную оптоволоконным дроном машину Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео он опубликовал в Telegram-канале.

Подоляка рассказал, что по дороге в Суджу со стороны Большого Солдатского можно увидеть сожженный в августе 2024 года австралийский бронетранспортер Bushmaster. По его словам, это место является самой дальней точкой, куда удалось зайти украинским войскам.

«Именно этот бронеавтомобиль был поражен первым примененным на войне дроном с управлением "на оптике". (...) Кстати, противник тогда очень полагался на свои средства РЭБ и данный удар был для него полнейшей неожиданностью», — пояснил военблогер.

Ранее Подоляка сообщил, что в Курской области идут «очень вязкие бои» возле пограничного пункта пропуска «Суджа». По его словам, минувшей ночью на этом участке работала артиллерия, а небо «кишит дронами».