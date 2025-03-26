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11:18, 26 марта 2025Бывший СССР

Российские войска продолжили наступление в Сумской области

Российские войска продолжили наступление у Басовки и Журавки в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные продолжили наступление в Сумской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Бои идут в районе Басовки и Журавки», — рассказал собеседник канала. Он подчеркнул, что подразделения армии России смогли продвинуться на данном направлении.

Кроме того, источник отметил, что в Курской области российские Вооруженные силы (ВС) зачищают от украинских войск населенные пункты Гоголевка и Гуево.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что бойцы российских войск продвигаются в Сумской области в районе населенных пунктов Басовка и Владимировка. Он также связал успехи ВС России с давлением на украинские подразделения в районе пограничного пункта пропуска «Суджа».

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