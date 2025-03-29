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12:46, 29 марта 2025Россия

В ДНР заявили о боях с ВСУ в окрестностях Красноармейска

Пушилин: Вооруженные силы России ведут бои с ВСУ в окрестностях Красноармейска
Вячеслав Агапов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Российская армия ведет бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в окрестностях Красноармейска. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его цитирует РИА Новости.

По словам главы региона, боевые действия идут в окрестностях непосредственно Красноармейска (украинское название — Покровск), а также в направлении Котлино. Эта территория считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Через это направление снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, благодаря ему киевские силы могут удерживать под контролем северо-запад республики.

Как заявил Пушилин, противник пытается контратаковать как на подступах к Дзержинску. Взятие агломерации под контроль позволит Российской армии выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление в Запорожской области.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов отметил, что ВС России улучшили позиции у населенных пунктов Бурлацкое, Днепроэнергия и Раздольное, расположенных на границе ДНР и Запорожской области.

В Минобороны тем временем сообщили, что российские войска освободили населенные пункты Пантелеймоновка в Донецкой народной республике и Щербаки в Запорожской области. Пантелеймоновку освободили подразделения Южной группировки войск. В ходе боев у населенных пунктов Старая Николаевка, Новооленовка, Ульяновка, Северск удалось нанести поражение двум егерским и двум механизированным бригадам ВСУ, а также бригадам теробороны и спецназначения.

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