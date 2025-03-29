Рогов заявил об улучшении позиций ВС России на границе ДНР и Запорожья

Рогов: ВС России улучшили позиции на границе ДНР и Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России улучшили позиции у населенных пунктов Бурлацкое, Днепроэнергия и Раздольное, расположенных на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

«На участке линии соприкосновения от Раздольного до Днероэнергии есть успехи и продвижение вперед, освобождено несколько квадратных километров Инициатива находится в руках наших войск. Также улучшили позиции по переднему краю у населенного пункта Бурлацкое в этом же районе», — сказал Рогов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска выбивают Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Часова Яра, в городе идут ожесточенные бои.