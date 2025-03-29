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12:43, 29 марта 2025Россия

Российские войска освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожье

Армия РФ освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Российские войска освободили населенные пункты Пантелеймоновка в Донецкой народной республике (ДНР) и Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, Пантелеймоновку освободили подразделения Южной группировки войск. В ходе боев у населенных пунктов Старая Николаевка, Новооленовка, Ульяновка, Северск удалось нанести поражение двум егерским и двух механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригаде теробороны и бригаде спецназначения.

В этих боях ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV и пять автомобилей. Также ударами российский войск был уничтожен украинский склад с боеприпасами.

Успех сопутствовал и подразделениям группировки войск «Днепр», освободившим в Запорожской области населенный пункт Щербаки. На данном направлении ликвидированы около 70 бойцов ВСУ, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии заняли важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье, взяли в плен четверых солдат противника и захватили БМП.

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