Российские войска освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожье

Армия РФ освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области

Российские войска освободили населенные пункты Пантелеймоновка в Донецкой народной республике (ДНР) и Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, Пантелеймоновку освободили подразделения Южной группировки войск. В ходе боев у населенных пунктов Старая Николаевка, Новооленовка, Ульяновка, Северск удалось нанести поражение двум егерским и двух механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригаде теробороны и бригаде спецназначения.

В этих боях ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV и пять автомобилей. Также ударами российский войск был уничтожен украинский склад с боеприпасами.

Успех сопутствовал и подразделениям группировки войск «Днепр», освободившим в Запорожской области населенный пункт Щербаки. На данном направлении ликвидированы около 70 бойцов ВСУ, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии заняли важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье, взяли в плен четверых солдат противника и захватили БМП.