Бойцы ВС России захватили пленных и трофеи в курском приграничье

Бойцы ВС России взяли в плен четверых украинских солдат и захватили БМП

Бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии заняли важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье, взяли в плен четверых солдат противника и захватили БМП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что штурмовикам помогала артиллерия, которая подавила огонь противника, прежде чем десантники атаковали позицию украинских военнослужащих.

В плен ВС России взяли несколько военнослужащих ВСУ, а трофеями стали два БМП иностранного производства и большое количество стрелкового оружия и боеприпасов.

Ранее офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» заявил, что военнослужащие Вооруженны сил Украины превращают все населенные пункты Курской области, где они побывали, в пустыню. Это происходит из-за мародерства, вандализма и грабежей.