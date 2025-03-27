Зеленский высказал опасения нового наступления России

Зеленский предположил наступление России в Сумской и Харьковской областях

Вооруженные силы (ВС) России могут предпринять наступление на территории Сумской и Харьковской областей Украины, а также в Запорожской области. Такие опасения высказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками. Мы должны смотреть на ситуацию широко открытыми глазами», — добавил политик.

Зеленский предположил новое наступление ВС России весной 2025 года и заявил о накапливании российскими военными ресурсов. По его словам, Россия якобы намеревалась предпринять аналогичное наступление летом 2024 года. Политик также объяснил этим утверждением операцию Вооруженных сил Украины в Курской области.

Ранее Зеленский обсудил с союзниками размещение на Украине международных сил. Он добавил, что участники встречи должны разработать план по реализации помощи Киеву.