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17:59, 27 марта 2025Бывший СССР

Зеленский высказал опасения нового наступления России

Зеленский предположил наступление России в Сумской и Харьковской областях
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России могут предпринять наступление на территории Сумской и Харьковской областей Украины, а также в Запорожской области. Такие опасения высказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками. Мы должны смотреть на ситуацию широко открытыми глазами», — добавил политик.

Зеленский предположил новое наступление ВС России весной 2025 года и заявил о накапливании российскими военными ресурсов. По его словам, Россия якобы намеревалась предпринять аналогичное наступление летом 2024 года. Политик также объяснил этим утверждением операцию Вооруженных сил Украины в Курской области.

Ранее Зеленский обсудил с союзниками размещение на Украине международных сил. Он добавил, что участники встречи должны разработать план по реализации помощи Киеву.

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