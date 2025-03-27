Зеленский обсудил с союзниками размещение на Украине международных сил

Зеленский в Париже обсудил размещение на Украине сил союзников

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Париже с представителями стран международной коалиции союзников Киева обсудил размещение в стране международных сил. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Мы должны ответить на некоторые очень конкретные вопросы: (...) когда наша коалиция фактически развернет силы на Украине — когда начнется перемирие или когда война полностью закончится и будет достигнуто урегулирование?» — говорится в публикации.

Он добавил, что участники встречи должны разработать план по реализации помощи Киеву.

Ранее Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Французский и британский лидеры выступают в качестве соорганизаторов встречи «коалиции желающих».