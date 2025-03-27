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14:33, 27 марта 2025Бывший СССР

Зеленский встретился с главами Франции и Великобритании

Sky News: Зеленский встретился с президентом Франции и премьером Великобритании
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Украины в Париже встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает Sky News.

«Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели короткую встречу в Елисейском дворце, перед тем как состоятся расширенные переговоры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что французский и британский лидеры выступают в качестве соорганизаторов встречи «коалиции желающих». Отмечается, что позже в переговорах примут участие делегации из 31 страны.

Ранее Эммануэль Макрон поговорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским и западными лидерами в Париже. Отмечается, что организованный в Париже саммит посвящен военной поддержке Украины и гарантиям безопасности со стороны западных союзников в случае заключения мирного соглашения.

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