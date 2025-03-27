Макрон поговорил с Трампом перед саммитом по Украине

Макрон поговорил с Трампом перед встречей с Зеленским и западными лидерами

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским и западными лидерами в Париже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию французского лидера.

«Макрон поговорил с президентом США Дональдом Трампом в преддверии встречи представителей около 30 стран с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сообщается в публикации.

По данным агентства, саммит в Париже организован по инициативе французского лидера и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он посвящен военной поддержке Украины и гарантиям безопасности со стороны западных союзников в случае заключения мирного соглашения.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Макрон намерен также позвонить Трампу после саммита в Париже и рассказать о том, что Европа может сделать для Киева, а также потребовать «обязательств» от России.