Стало известно о планах Макрона позвонить Трампу

Bloomberg: Макрон решил рассказать Трампу, что Европа может сделать для Киева

Французский лидер Эммануэль Макрон после саммита в Париже, где обсудят гарантии безопасности для Украины, намерен позвонить американскому президенту Дональду Трампу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновника из канцелярии Макрона.

По его словам, Париж хочет рассказать о том, что Европа может сделать для Киева, а также потребовать «обязательств» от России.

«Макрон решил позвонить Трампу после саммита», — подчеркнул источник.

Ранее стало известно, что Макрон пытался отговорить Трампа от идеи срочного прекращения огня на Украине.