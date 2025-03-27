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05:40, 27 марта 2025Мир

Стало известно о планах Макрона позвонить Трампу

Bloomberg: Макрон решил рассказать Трампу, что Европа может сделать для Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Французский лидер Эммануэль Макрон после саммита в Париже, где обсудят гарантии безопасности для Украины, намерен позвонить американскому президенту Дональду Трампу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновника из канцелярии Макрона.

По его словам, Париж хочет рассказать о том, что Европа может сделать для Киева, а также потребовать «обязательств» от России.

«Макрон решил позвонить Трампу после саммита», — подчеркнул источник.

Ранее стало известно, что Макрон пытался отговорить Трампа от идеи срочного прекращения огня на Украине.

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