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14:00, 3 марта 2025Мир

Макрон рассказал о попытках изменить позицию Трампа по Украине

Макрон заявил, что пытался отговорить Трампа от прекращения огня на Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что пытался отговорить президента США Дональда Трампа от идеи срочного прекращения огня на Украине. С таким заявлением он выступил в интервью итальянской газете Foglio.

Французский лидер заявил, что в ходе визита в Вашингтон он призвал американского коллегу изменить свою позицию в пользу перемирия для операций в воздухе и на море. По его мнению, такой режим легче контролировать, чем полное прекращение огня.

«То есть не стремиться к немедленному прекращению огня, а, скорее, к перемирию на уровне воздуха, моря и энергетической инфраструктуры», — заявил Макрон.

Ранее президент Франции раскрыл детали плана по Украине, подготовленного совместно с британским премьер-министром Киром Стармером. План предполагает «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры» на один месяц.

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