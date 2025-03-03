Макрон рассказал о попытках изменить позицию Трампа по Украине

Макрон заявил, что пытался отговорить Трампа от прекращения огня на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что пытался отговорить президента США Дональда Трампа от идеи срочного прекращения огня на Украине. С таким заявлением он выступил в интервью итальянской газете Foglio.

Французский лидер заявил, что в ходе визита в Вашингтон он призвал американского коллегу изменить свою позицию в пользу перемирия для операций в воздухе и на море. По его мнению, такой режим легче контролировать, чем полное прекращение огня.

«То есть не стремиться к немедленному прекращению огня, а, скорее, к перемирию на уровне воздуха, моря и энергетической инфраструктуры», — заявил Макрон.

Ранее президент Франции раскрыл детали плана по Украине, подготовленного совместно с британским премьер-министром Киром Стармером. План предполагает «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры» на один месяц.