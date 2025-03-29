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21:15, 29 марта 2025Бывший СССР

На Украине оценили сроки возможного масштабного наступления российских войск

Депутат Рады Костенко: ВС РФ готовят масштабное наступление к середине лета
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Секретарь комитета Веховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в беседе с УНИАН оценил сроки возможного масштабного наступления российских войск.

«Россия действительно готовится к наступлению», — заявил депутат, отметив, что ВС РФ формируют новые части.

Он выразил мнение, что наступательные действия по всей линии фронта начнутся в середине-конце лета 2025 года, а не весной.

Ранее Associated Press (AP) со ссылкой на источники писало, что украинские военные и чиновники заявили об ожидании нового наступления России, направленного на усиление давления на Киев и укрепления позиций Москвы перед возможными переговорами по урегулированию конфликта, в ближайшее время.

27 марта президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Вооруженные силы (ВС) России могут предпринять наступление на территории Сумской и Харьковской областей Украины, а также в Запорожской области.

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