На Украине заявили об ожидании нового наступления России

AP: Украинские военные и чиновники ожидают нового наступления России

Украинские военные и чиновники заявили об ожидании нового наступления России в ближайшее время, направленное на усиление давления на Киев и укрепления позиций Москвы перед возможными переговорами по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Российские войска готовятся начать новое военное наступление уже в ближайшие недели, которое нацелено на максимальное усиление давления на Украину, а также на укрепление позиций России на предстоящих переговорах о прекращении огня», — передает агентство слова украинских источников.

27 марта президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Вооруженные силы (ВС) России могут предпринять наступление на территории Сумской и Харьковской областей Украины, а также в Запорожской области.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва выступает за мирное разрешение конфликта на Украине, но при условии устранения его первопричин. Он также указал на то, что урегулирование кризиса «требует тщательного обсуждения и подхода».