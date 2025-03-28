Путин обозначил позицию России по разрешению конфликта на Украине

Путин: Россия за мирное разрешение конфликта, но при устранении первопричин

Россия выступает за мирное разрешение конфликта на Украине, но при условии устранения его первопричин. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Во время общения с моряками атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск» президент указал, что конфликт «сложный и требует тщательного обсуждения и подхода».

«Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами. Но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации», — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер заявил, что Россия готова работать со странами Европы по урегулированию конфликта на Украине, но они «пытаются водить ее за нос». По словам главы государства, Москва не станет допускать ошибок, основанных на доверии к западным партнерам.