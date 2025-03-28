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00:10, 28 марта 2025Россия

Путин обозначил позицию России по разрешению конфликта на Украине

Путин: Россия за мирное разрешение конфликта, но при устранении первопричин
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Россия выступает за мирное разрешение конфликта на Украине, но при условии устранения его первопричин. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Во время общения с моряками атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск» президент указал, что конфликт «сложный и требует тщательного обсуждения и подхода».

«Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами. Но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации», — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер заявил, что Россия готова работать со странами Европы по урегулированию конфликта на Украине, но они «пытаются водить ее за нос». По словам главы государства, Москва не станет допускать ошибок, основанных на доверии к западным партнерам.

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