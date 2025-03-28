Путин обвинил Европу в попытках «водить Россию за нос»

Путин: Россия готова работать с Европой по конфликту на Украине

Россия готова работать со странами Европы по урегулированию конфликта на Украине, но они «пытаются водить ее за нос». Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Но ничего, мы уже к этому привыкли. Надеюсь, никаких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что президент США Дональд Трамп искренне хочет завершить украинский конфликт. Он подчеркнул, что Россия выступает за разрешение конфликта мирным путем, но лишь при том условии, что будут устранены его первопричины.