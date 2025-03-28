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00:09, 28 марта 2025Россия

Путин обвинил Европу в попытках «водить Россию за нос»

Путин: Россия готова работать с Европой по конфликту на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Alexey Nikolskiy / Pool / Reuters

Россия готова работать со странами Европы по урегулированию конфликта на Украине, но они «пытаются водить ее за нос». Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Но ничего, мы уже к этому привыкли. Надеюсь, никаких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что президент США Дональд Трамп искренне хочет завершить украинский конфликт. Он подчеркнул, что Россия выступает за разрешение конфликта мирным путем, но лишь при том условии, что будут устранены его первопричины.

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