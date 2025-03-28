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00:10, 28 марта 2025Россия

Путин высказался об одном желании Трампа по Украине

Путин: Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Torok / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп искренне хочет положить конец конфликту на Украине. О желании главы Белого дома в ходе встречи с моряками атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск» высказался президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«На мой взгляд, вновь избранный президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта», — сказал он.

Путин подчеркнул, что он выступает за разрешение украинского конфликта мирным путем, но лишь при том условии, что будут устранены его первопричины. Он отметил, что Россия хочет обеспечить свою безопасность «на длительную историческую перспективу».

Ранее Путин высказался о планах Трампа по присоединению Гренландии. «Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни», — отметил российский лидер.

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