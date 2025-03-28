Путин высказался об одном желании Трампа по Украине

Путин: Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп искренне хочет положить конец конфликту на Украине. О желании главы Белого дома в ходе встречи с моряками атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск» высказался президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«На мой взгляд, вновь избранный президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта», — сказал он.

Путин подчеркнул, что он выступает за разрешение украинского конфликта мирным путем, но лишь при том условии, что будут устранены его первопричины. Он отметил, что Россия хочет обеспечить свою безопасность «на длительную историческую перспективу».

Ранее Путин высказался о планах Трампа по присоединению Гренландии. «Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни», — отметил российский лидер.