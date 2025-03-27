Путин высказался о планах Трампа по присоединению Гренландии

Путин: Планы США по присоединению Гренландии существуют давно

Планы США по присоединению Гренландии существуют давно, и их не следует считать экстравагантными. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что притязания США на остров, а также на Исландию, впервые проявились в 60-х годах девятнадцатого века, но не нашли поддержки в Конгрессе. Он отметил, что подобные намерения президента США Дональда Трампа «не следует считать экстравагантными», так как они объясняются обострившейся геополитической борьбой. По его словам, Вашингтон продолжит «продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп одержим идеей взятия под контроль Гренландии из-за ее значения для обороны США и стратегического расположения между Северной Атлантикой и Арктикой.