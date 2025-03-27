В США раскрыли причины «одержимости» Трампа Гренландией

Bloomberg: Трамп одержим Гренландией из-за ее значения для обороны США

Президент США Дональд Трамп одержим идеей взятия под контроль Гренландии из-за ее значения для обороны США и стратегического расположения между Северной Атлантикой и Арктикой. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, американский лидер стремится к контролю над самоуправляемой территорией Дании, так как регион рядом с островом богат на огромные запасы критически важных минералов и ископаемого топлива, которые являются предметом вожделения не только США, но и их стратегических конкурентов в лице Китая и России.

«Получение контроля над Гренландией может дать правительству США новые возможности для расширения своего воздушного и морского присутствия в Арктике и усиления мониторинга китайской и российской активности там», — обращает внимание агентство.

Bloomberg также отметило стремление Трампа «оставить свой след» в американской истории. Агентство привело пример других президентов США, которые прославились благодаря таким же грандиозным идеям. «Эндрю Джонсон запомнился как президент, под руководством которого в 1867 году у России была приобретена Аляска», — пишет Bloomberg.

При этом отмечается, что план американского лидера по присоединению новой территории к США пока остается неясным. «Трамп надеется, что территория получит независимость, а затем достигнет какой-то сделки, чтобы стать частью США», — предположили в агентстве, указав, что в американской истории уже был прецедент покупки территорий у Дании.

«Правительство в Копенгагене продало то, что сейчас известно как Американские Виргинские острова в 1917 году», — пояснили в Bloomberg.

24 марта стало известно, что американская делегация во главе с женой вице-президента США Джей Ди Вэнса Ушей Вэнс отправится в Гренландию в четверг, 27 марта. Целью визита названо посещение исторических мест, знакомство с гренландским наследием и участие в национальной гренландской гонке на собачьих упряжках.