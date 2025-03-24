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12:51, 24 марта 2025Мир

Стало известно о следующем шаге Трампа по присоединению Гренландии к США

Офис Уши Вэнс: Американская делегация посетит Гренландию 27 марта
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американская делегация во главе с женой вице-президента США Джей Ди Вэнса Ушей Вэнс отправится в Гренландию в четверг, 27 марта. Об этом сообщается в официальном заявлении в социальной сети X.

«В четверг, 27 марта, Уша Вэнс отправится в Гренландию вместе со своим сыном и делегацией Соединенных Штатов, чтобы посетить исторические места, познакомиться с гренландским наследием и принять участие в национальной гренландской гонке на собачьих упряжках», — говорится в заявлении.

CBC News со ссылкой на источники сообщают, что вместе с женой вице-президента Гренландию также посетит советник по национальной безопасности США Майк Уолтц. Премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде в интервью газете Sermitsiaq назвал поездку американской делегации на остров «крайне агрессивной» на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.

13 марта Трамп заявил о необходимости присоединение Гренландии к США для международной безопасности. Глава комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов ответил, что слова американского лидера могут привести к войне с Данией.

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