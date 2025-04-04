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18:09, 4 апреля 2025Мир

США обозначили свои ожидания от Москвы по конфликту на Украине

Рубио: Мы узнаем, готова ли Россия к миру, в ближайшие недели
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Соединенные Штаты поймут, готова ли Россия к мирному урегулированию на Украине, в ближайшие недели. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит C-Span.

«Мы узнаем достаточно скоро, серьезно ли Россия относится к миру или нет. Речь идет о неделях, а не о месяцах. Я надеюсь, что это так», — сказал политик.

Также Рубио отметил, что в администрации президента США Дональда Трампа сохраняется оптимистичный настрой по поводу мирного урегулирования конфликта.

Ранее госсекретарь США заявил, что гипотетическое наступление России, которое якобы готовится Москвой, будет говорить о ее нежелании мира.

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