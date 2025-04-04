США обозначили свои ожидания от Москвы по конфликту на Украине

Рубио: Мы узнаем, готова ли Россия к миру, в ближайшие недели

Соединенные Штаты поймут, готова ли Россия к мирному урегулированию на Украине, в ближайшие недели. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит C-Span.

«Мы узнаем достаточно скоро, серьезно ли Россия относится к миру или нет. Речь идет о неделях, а не о месяцах. Я надеюсь, что это так», — сказал политик.

Также Рубио отметил, что в администрации президента США Дональда Трампа сохраняется оптимистичный настрой по поводу мирного урегулирования конфликта.

Ранее госсекретарь США заявил, что гипотетическое наступление России, которое якобы готовится Москвой, будет говорить о ее нежелании мира.