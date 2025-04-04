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17:57, 4 апреля 2025Мир

Госсекретарь США отреагировал на сообщения о подготовке России к наступлению

Рубио: Гипотетическое наступление России будет говорить о ее нежелании мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jacquelyn Martin / Pool via Reuters

Гипотетическое наступление России, которое якобы готовится Москвой, будет говорить о ее нежелании мира. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с главами МИД стран НАТО, передает агентство Reuters.

«Если мы завтра проснемся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет ясно, хотят ли они мира или нет. Если нет, мы должны знать это заранее, чтобы скорректировать нашу политику», — отметил глава ведомства.

При этом Рубио отметил, что продолжение боевых действий между Россией и Украиной является данностью, которая учитывается на переговорах. Он добавил, что США заинтересованы в прекращении боевых действий.

Ранее Рубио заявил, что американская сторона не будет заранее судить об уступках при урегулировании конфликта на Украине, на которые могут пойти как Киев, так и Москва. Он добавил, что это зависит от российских и американских переговорщиков.

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