Госсекретарь США отреагировал на сообщения о подготовке России к наступлению

Рубио: Гипотетическое наступление России будет говорить о ее нежелании мира

Гипотетическое наступление России, которое якобы готовится Москвой, будет говорить о ее нежелании мира. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с главами МИД стран НАТО, передает агентство Reuters.

«Если мы завтра проснемся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет ясно, хотят ли они мира или нет. Если нет, мы должны знать это заранее, чтобы скорректировать нашу политику», — отметил глава ведомства.

При этом Рубио отметил, что продолжение боевых действий между Россией и Украиной является данностью, которая учитывается на переговорах. Он добавил, что США заинтересованы в прекращении боевых действий.

Ранее Рубио заявил, что американская сторона не будет заранее судить об уступках при урегулировании конфликта на Украине, на которые могут пойти как Киев, так и Москва. Он добавил, что это зависит от российских и американских переговорщиков.