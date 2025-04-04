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15:47, 4 апреля 2025Мир

Госсекретарь США определился с уступками России и Украины

Рубио: США не будут заранее судить об уступках при урегулировании конфликта
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Американская сторона не будет заранее судить об уступках при урегулировании конфликта на Украине, на которые могут пойти как Киев, так и Москва. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает агентство Reuters.

«Мы не собираемся заранее судить, какими будут уступки, потому что эти уступки будут зависеть от того, что примет Украина и что примет Россия. Но мы должны сделать конкретные шаги к миру», — отметил глава ведомства.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на экспертов сообщала, что американская делегация, участвовавшая в переговорах в Эр-Рияде, не сравнится с российскими переговорщиками, которыми являются опытные дипломаты. Авторы материала также отмечают, что первая публичная критика России со стороны президента США Дональда Трампа является негласным признанием неспособности Вашингтона отстоять свои интересы в переговорах.

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