Госсекретарь США определился с уступками России и Украины

Рубио: США не будут заранее судить об уступках при урегулировании конфликта

Американская сторона не будет заранее судить об уступках при урегулировании конфликта на Украине, на которые могут пойти как Киев, так и Москва. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает агентство Reuters.

«Мы не собираемся заранее судить, какими будут уступки, потому что эти уступки будут зависеть от того, что примет Украина и что примет Россия. Но мы должны сделать конкретные шаги к миру», — отметил глава ведомства.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на экспертов сообщала, что американская делегация, участвовавшая в переговорах в Эр-Рияде, не сравнится с российскими переговорщиками, которыми являются опытные дипломаты. Авторы материала также отмечают, что первая публичная критика России со стороны президента США Дональда Трампа является негласным признанием неспособности Вашингтона отстоять свои интересы в переговорах.