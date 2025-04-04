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12:42, 4 апреля 2025Мир

На Западе назвали преимущество российских переговорщиков над американскими

WP: Американская делегация не сравнится с российскими переговорщиками
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Американская делегация, участвовавшая в переговорах в Эр-Рияде, не сравнится с российскими переговорщиками, которыми являются опытные дипломаты. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков.

«Американских переговорщиков по Украине затмили российские, говорят аналитики (...) Критики утверждают, что американская переговорная команда не идет в сравнение с матерыми бывшими советскими чиновниками с опытом в переговорах в десятки лет и знанием Украины», — приводит издание мнение экспертов.

Авторы материала также отмечают, что первая публичная критика России со стороны президента США Дональда Трампа является негласным признанием неспособности Вашингтона отстоять свои интересы в переговорах.

Ранее немецкий военный историк из Потсдамского университета Зенке Найтцель заявил, что прекращение огня является обязательным этапом для мирного урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, исследователь подчеркнул, что наибольший прогресс по Украине удастся достичь только в том случае, если Россия и США обсудят «реорганизацию глобальной политики безопасности».

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