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15:31, 3 апреля 2025Мир

Назван обязательный этап в мирном урегулировании на Украине

Найтцел: Прекращение огня является обязательным для урегулирования на Украине
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Прекращение огня является обязательным этапом для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил немецкий военный историк из Потсдамского университета Зенке Найтцель, передает журнал Focus.

«Мирный договор может быть заключен только после того, как будет достигнуто прекращение огня. Однако он также подчеркивает, что не всегда удается пройти все три этапа. Например, во время Корейской войны в 1950-х годы стороны конфликта не пошли дальше прекращения огня», — приводит журнал слова историка.

Кроме того, Найтцель подчеркнул, что наибольший прогресс по Украине удастся достичь только в том случае, если Россия и США обсудят «реорганизацию глобальной политики безопасности». Он уточнил, что речь о всеобъемлющем соглашении, которое охватывает также конфликты на Ближнем Востоке и Севере Африки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон готовят новую экспертную встречу, аналогичную той, что состоялась в конце февраля в Стамбуле. Он добавил, что американская сторона сейчас рассматривает перечень предложений, выдвинутых российскими представителями.

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