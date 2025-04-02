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12:13, 2 апреля 2025Бывший СССР

На Украине разошлись в прогнозах о вероятном наступлении России

«Страна.ua»: Власти Украины делают противоречивые заявления о наступлении России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Власти Украины и военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) делают противоречивые заявления о якобы вероятном наступлении Вооруженных сил (ВС) России в течение весны. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Издание прокомментировало высказывание депутата Верховной Рады Украины и экс-представителя президента страны Владимира Зеленского в парламенте Федора Вениславского о якобы использовании Россией угрозы наступления в рамках переговоров по урегулированию конфликта. Авторы указали на противоречие фразы Вениславского заявлениям Зеленского о возможном наступлении России на территории Сумской, Харьковской и Запорожской областей.

Также издание привело заявление офицера Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Владимира Фокина о якобы наступлении ВС России в апреле. По его словам, российские военные намерены использовать преимущество на отдельных участках фронта. При этом командир подразделения Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вообще исключил вероятность операции.

Ранее Зеленский высказал в интервью Le Figaro опасения нового наступления ВС России. По его словам, Россия якобы намеревалась предпринять аналогичное наступление летом 2024 года.

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