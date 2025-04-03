Зеленский все время меняет позицию по переговорам о мире с Россией. Как он это объясняет?

«Лента.ру»: позиция Зеленского по контактам с Путиным с января менялась три раза

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия издевается над попытками западных стран остановить боевые действия, и заверил, что никогда не прекратит попыток привлечь ее к «ощутимой ответственности за войну». Впрочем, позиция политика насчет прямого диалога с Россией меняется едва ли не каждый месяц. И если в начале февраля он, например, допускал встречу с президентом Владимиром Путиным для прекращения конфликта, то уже в конце марта снова отказался от подобных планов. «Лента.ру» вспоминает, что Владимир Зеленский говорил о переговорах с Россией в февраля 2022 года и как менялась его позиция с течением времени.

Отношение Зеленского к переговорам с Россией в 2022 году

С началом специальной военной операции генеральной линией правительства Украины стали попытки организовать прямые переговоры с Россией. Тогда Зеленский призывал Путина сесть с ним «по-соседски» за стол переговоров и отыскать решение, которое устроило бы обе стороны.

Я сосед. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори! Владимир Зеленский президент Украины, 4 марта 2022 года

При этом совсем скоро, на фоне начавшихся переговоров российской и украинской делегаций в Минске, а затем и Стамбуле, резко изменил свое отношение к дипломатическим методам разрешения конфликта. Он объяснил, что не верит в способность сторон договориться, но «пусть попробуют».

Фото: Alina Smutko / Reuters

Однако уже к лету 2022 года Зеленский кардинально изменил свою позицию. В частности, он заявил, что:

откажется о дипломатических усилий по разрешению конфликта, если Россия начнет судебные процессы против захваченных в Мариуполе радикалов из бригады «Азов» ( признана террористической и запрещена в России );

); станет вести переговоры с Путиным только после вывода российских войск;

полностью выйдет из переговорного процесса, если Россия устроит референдум о присоединении четырех на тот момент украинских регионов.

Свои обещания политик, как вскоре окажется, сдержал: 4 октября 2022 года он подписал указ, согласно которому украинские власти не имеют права вести никаких переговоров о мире с Россией. Он продолжает действовать до сих пор.

Очевидно, что с этим российским президентом [Владимиром Путиным] это [вести переговоры] невозможно Владимир Зеленский президент Украины, 30 сентября 2022 года

Что Зеленский говорил о переговорах с Россией до инаугурации Трампа?

На протяжении 2023 и 2024 года украинские власти публично отвергали возможность любых контактов с российской стороной на предмет заключения мирного соглашения.

Зеленский был убежден, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны разгромить армию России на поле боя, вытеснив ее до границ 1991 года. Разумеется, с помощью западного оружия и разведданных.

Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву Владимир Зеленский президент Украины, 1 июля 2023 года

Помимо этого, Зеленский:

исключал любые территориальные компромиссы с Россией;

разработал и публично продвигал так называемую «формулу мира» — концепцию, согласно которой мировое сообщество окажет давление на Россию и принудит ее прекратить боевые действия;

обещал подключить Россию к переговорам на «завершающей стадии» реализации «плана победы», то есть после того, как согласится на капитуляцию.

Тем не менее уже во второй половине 2024 года Украина вновь сняла табу на обсуждение сценариев мирного урегулирования. Правда, неофициально.

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Указ, запрещающий Украине вести переговоры, так и не был отменен, однако в публичном пространстве дипломаты все чаще начали допускать сценарий, при котором стороны все-таки сумеют прийти к определенному компромиссу. Очевидно, такой маневр был связан к серией крупных поражений ВСУ на полях сражений.

При условии, что Украина будет не наедине с Россией, при условии, что Украина будет сильной. (...) В тех условиях, в которых мы сейчас — не усилены некоторыми элементами важными, — то это уже на входе проигрышный статус этих переговоров Владимир Зеленский президент Украины, 16 ноября 2024 года

Высказывания Зеленского о диалоге с Россией после января 2025 года

Победа Дональда Трампа на президентских выборах США кардинально повлияла на позицию Украины в вопросе грядущих переговоров. Мир стал одним из главных обещаний Трампа во время электоральной гонки, и к его выполнению республиканец приступил уже в первые дни своего нового срока.

Наше желание — получить гарантии безопасности в этом году и закончить войну в этом году Владимир Зеленский президент Украины, 10 января 2025 года

В условиях начавшегося дипломатического торга и давления американской администрации позиция украинского лидера насчет переговоров начала меняться вновь. И порой даже слишком стремительно.

Так, с января по март Зеленский:

допустил прямые переговоры с Путиным для прекращения огня. «Я встречусь только с одним россиянином — с Путиным», — констатировал он;

заявил о согласии на прекращение огня, чтобы показать «неспособность Путина договориться о мире»;

спустя месяц вновь отказался встречаться с президентом России и потребовал прислать на переговоры «кого-то еще».