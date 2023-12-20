Зеленский заявил о неактуальности переговоров с Россией. Какую «формулу мира» он вывел для Украины?

Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров Украины с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров властей республики с Россией. Об этом он высказался в ходе пресс-конференции.

Он сообщил, что в настоящий момент Киев ведет работу над единой позицией с 50 странами по своей «формуле мира», которую планируют передать Москве.

Когда все страны мира объединятся вокруг нашего документа, тогда мы сможем в том или ином формате передать его представителям Российской Федерации. Как это было, например, с зерном (зерновой сделкой — прим. «Ленты.ру»), через Организацию Объединенных Наций или через других важных лидеров президент Украины Владимир Зеленский

При этом глава государства напомнил о словах президента России Владимира Путина о неизменности целей специальной военной операции, которые, по его мнению, говорят о незаинтересованности Москвы в мирных переговорах.

«Формула мира» Зеленского

Фото: SOPA Images / Globallookpress.com

Свою «формулу мира» Зеленский озвучил в ноябре 2022 года. Среди ее пунктов — вывод российских войск с территории Запорожской атомной электростанции, прекращение боевых действий и восстановление территориальной целостности Украины. В частности, Киев требует вернуть республике территории, входившие в ее состав к моменту провозглашения независимости в 1991 году. Как считает украинский лидер, выполнение условий формулы позволит прекратить конфликт с Россией «справедливо, на основе Устава ООН и международного права».

Путин в свою очередь указывает на то, что для возобновления мирного процесса по урегулированию конфликта Киеву нужно отменить декрет о запрете прямых переговоров с нынешним руководством России. По его словам, если Украина действительно стремится к диалогу, то «нужно это делать не какими-то театральными жестами».

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор также предложила Украине пригласить Россию на встречи, посвященные обсуждению «формулы мира» Зеленского. Глава южноафриканского МИД уточнила, что пока Киев не отреагировал на это предложение.

На Западе призывают Украину к переговорам с Россией

Несмотря на стремление властей Украины к заключению мира с Россией на своих условиях, в западных странах звучат призывы к Киеву о переговорах с Москвой. В частности, член Палаты представителей Мэтт Гетц заявил, что Вашингтон должен склонить Зеленского к этому. При этом конгрессмен подчеркнул, что Соединенные Штаты отправили Украине достаточно денег.

К переговорам с Москвой Киев призывали и в Будапеште. По мнению министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, слова о попытках создать лучшие условия для заключения мира на поле боя являются ложными.

Сегодня условия для мирных переговоров намного лучше, чем будут завтра, но намного хуже, чем были вчера глава МИД Венгрии Петер Сийярто

В сентябре министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявлял, что в Риме надеются на окончание российско-украинского конфликта в течение семи-восьми месяцев. Глава ведомства констатировал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оказалось прогулкой, и выразил надежду на переговоры сторон, которые могут начаться с прекращения огня.

К переговорам с Путиным Зеленского также призвал американский миллиардер Илон Маск. Он отметил, что обстановка на фронте сложилась таким образом, что попытки наступления со стороны ВСУ приведут к «массовым жертвам», и посоветовал главе республики не уничтожать «цвет украинской молодежи».