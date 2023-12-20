Украине предложили привлечь Россию к обсуждению «формулы мира»

МИД ЮАР предложил Украине пригласить Россию на обсуждение «формулы мира»

ЮАР предложила Украине пригласить Россию на встречи, посвященные обсуждению киевской «формулы мира». Об этом заявила глава МИД страны Наледи Пандор в интервью телеканалу SABC.

При этом южноафриканский министр уточнила, что Киев еще не дал ответ на это предложение.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский озвучил свою «формулу мира». По его мнению, выполнение условий Киева должно прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права». Среди ее пунктов в том числе значатся восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) и прекращение боевых действий. Помимо этого, в Киеве рассчитывают вернуть территории, которые входили в состав республики на момент провозглашения независимости в 1991 году.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял, что для того, чтобы возобновить мирный процесс по урегулированию ситуации на Украине, нужна отмена декрета Киева о запрете переговоров. Он отмечал, что если украинская сторона «хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то театральными жестами».