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03:47, 20 декабря 2023Мир

Украине предложили привлечь Россию к обсуждению «формулы мира»

МИД ЮАР предложил Украине пригласить Россию на обсуждение «формулы мира»
Наледи Пандор

Наледи Пандор. Reuters: Brendan McDermid / Reuters

ЮАР предложила Украине пригласить Россию на встречи, посвященные обсуждению киевской «формулы мира». Об этом заявила глава МИД страны Наледи Пандор в интервью телеканалу SABC.

При этом южноафриканский министр уточнила, что Киев еще не дал ответ на это предложение.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский озвучил свою «формулу мира». По его мнению, выполнение условий Киева должно прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права». Среди ее пунктов в том числе значатся восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) и прекращение боевых действий. Помимо этого, в Киеве рассчитывают вернуть территории, которые входили в состав республики на момент провозглашения независимости в 1991 году.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял, что для того, чтобы возобновить мирный процесс по урегулированию ситуации на Украине, нужна отмена декрета Киева о запрете переговоров. Он отмечал, что если украинская сторона «хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то театральными жестами».

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      Марина Совина
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