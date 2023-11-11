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02:11, 11 ноября 2023Мир

Маск призвал Зеленского начать переговоры с Путиным

Илан Маск призвал Зеленского начать переговоры с Путиным
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Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана.

«Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог c Путиным или нет», — добавил миллиардер.

По словам Маска, обстановка на фронте и расстановка сил сложились таким образом, что продолжение наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет к «массовым жертвам».

Ранее Макс согласился с тем, что мечты Украины о победе в конфликте с Россией нереалистичны, однако Зеленский не признает поражение. Также американский предпринимател намекнул на необходимость Киева уступить Москве некоторые территории. Он считает, что подобные действия могут стать компромиссом в этом конфликте.

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      Марина Совина
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