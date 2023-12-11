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02:13, 11 декабря 2023Мир

В США призвали склонить Украину к мирным переговорам

Конгрессмен Гетц призвал власти США склонить Зеленского к мирным переговорам
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Мэтт Гетц

Мэтт Гетц. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Вашингтон должен склонить президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, заявил член Палаты представителей Мэтт Гетц. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

По его словам, власти Соединенных Штатов отправили Украине достаточно денег. «Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру», — призвал он.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер рассказал, что Вашингтон может вынудить Киев начать мирные переговоры, так как вследствие конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС страны Запада снизили интерес к украинской повестке. По мнению эксперта, Украина столкнется со снижением поставок вооружений, что скажется на обороноспособности армии.

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      Марина Совина
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