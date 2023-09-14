Глава МО Италии понадеялся на завершение конфликта на Украине за восемь месяцев

Рим надеется на окончание украинского конфликта за восемь месяцев. Желаемые сроки завершения кризиса высказал глава МО Италии Гуидо Крозетто, передает РИА Новости.

«Я надеюсь, что дипломатическое решение будет найдено в достаточно короткие сроки, в течение следующих семи или восьми месяцев», — заявил министр обороны.

По его словам, попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины не оказалось прогулкой, как предусматривалось. Власти Италии также надеются на переговоры, которые могут начаться с прекращения огня.

Ранее в Госдуме призвали США склонить Украину к переговорам с Россией. Украинские власти приняли решение отказаться от переговоров с российской стороной и проекта стамбульского соглашения под влиянием Вашингтона, отметил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.