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10:39, 14 сентября 2023Мир

Власти Италии высказали желаемые сроки окончания конфликта на Украине

Глава МО Италии понадеялся на завершение конфликта на Украине за восемь месяцев

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Рим надеется на окончание украинского конфликта за восемь месяцев. Желаемые сроки завершения кризиса высказал глава МО Италии Гуидо Крозетто, передает РИА Новости.

«Я надеюсь, что дипломатическое решение будет найдено в достаточно короткие сроки, в течение следующих семи или восьми месяцев», — заявил министр обороны.

По его словам, попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины не оказалось прогулкой, как предусматривалось. Власти Италии также надеются на переговоры, которые могут начаться с прекращения огня.

Ранее в Госдуме призвали США склонить Украину к переговорам с Россией. Украинские власти приняли решение отказаться от переговоров с российской стороной и проекта стамбульского соглашения под влиянием Вашингтона, отметил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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    Анастасия Заикина
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