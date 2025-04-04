На Украине заметили наращивание войск России для масштабного наступления

Палиса: ВС РФ готовит 15 новых дивизий, расширяясь для масштабного наступления

Украинское командование заметил, что ВС России наращивает личный состав войск в зоне конфликта и готовится к масштабному наступлению сразу на нескольких направлениях. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса, передает телеканал «Общественное».

По его словам, расширить группировку российских войск планируется до 150 тысяч военнослужащих. Это около 15 новых мотострелковых дивизий.

«Их формирование продолжается. Проблем с привлечением личного состава у россиян сейчас нет», — подчеркнул Палиса. Он также признал, что Армия России продолжает постепенно продвигаться, делает попытки продавить отдельные участки фронта и имеет тактические успехи.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил об успешном продвижении ВС РФ в ДНР. В Часовом Яре была отбита контратака противника, в достижении целей российским войскам помогают погодные условия.