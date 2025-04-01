Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:21, 1 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении российских войск в ДНР

Кимаковский: В Часовом Яре в ДНР российскими силами отбита контратака ВСУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские силы отбили контратаку ВСУ в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР), продолжив продвижение на этом направлении. Об этом в эфире «Соловьев Life» сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

«В Часовом Яре отбита контратака противника, где противник потерял, скажем так, до взвода потерял бронетехники», — заявил Кимаковский.

По словам советника главы ДНР, российские силы не дают украинским войскам маневрировать своими резервами. Успеху ВС РФ на донецком направлении способствуют погодные условия.

Ранее, сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Разлив в ДНР. Отмечается, что в боях на этом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 150 военных.

    Обсудить
    Последние новости

    «Я не хочу, но я мог бы это сделать». Трамп продолжает грозить России новыми санкциями. Что об этом думают в Москве?

    В МИД раскрыли проблемы в позиции США по Украине

    Коровы сломали россиянке 13 ребер

    Врач предупредил о частой ошибке при употреблении супов

    Арестованная глава Гагаузии отказалась покидать свой пост

    В Петербурге заработал музей бомжей

    Парламент Грузии принял закон об измене Родине

    Контуженый экипаж «Солнцепека» преодолел сто километров в прифронтовой зоне и выжил

    В российском регионе расширили список запрещенных для работы мигрантов сфер

    Стало известно о продвижении российских войск в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше