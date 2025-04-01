Стало известно о продвижении российских войск в ДНР

Кимаковский: В Часовом Яре в ДНР российскими силами отбита контратака ВСУ

Российские силы отбили контратаку ВСУ в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР), продолжив продвижение на этом направлении. Об этом в эфире «Соловьев Life» сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

«В Часовом Яре отбита контратака противника, где противник потерял, скажем так, до взвода потерял бронетехники», — заявил Кимаковский.

По словам советника главы ДНР, российские силы не дают украинским войскам маневрировать своими резервами. Успеху ВС РФ на донецком направлении способствуют погодные условия.

Ранее, сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Разлив в ДНР. Отмечается, что в боях на этом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 150 военных.